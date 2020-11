L’allerta meteo a Olbia.

Lo stato di allerta meteo “codice rosso” permarrà nella città di Olbia per tutta la giornata odierna, fino a questa notte. “Durante la giornata di ieri le precipitazioni non sono state particolarmente consistenti, ma oggi è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e, per questo, dobbiamo mantenere alta l’attenzione e continuare a seguire rigorosamente tutte le norme di autoprotezione”, afferma il sindaco Settimo Nizzi.

Il primo cittadino esorta ad evitare di uscire dalle proprie case, sia in automobile che a piedi, durante tutta la durata dell’allerta. Raccomanda inoltre di lasciare i piani seminterrati o i piani terreni nelle aree a rischio, e di portarsi ai piani superiori. “Abbiamo ordinato la chiusura al pubblico del Parco urbano Fausto Noce, dei cimiteri cittadini e delle scuole. Inoltre, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nelle abitazioni private è stato sospeso fino a lunedì pertanto, nemmeno questa sera, bisogna mettere fuori da casa i mastelli”, aggiunge Nizzi.

Il Centro Operativo Comunale continuerà ad essere attivo e le valutazioni vengono effettuate momento per momento a seconda dell’evolversi della situazione, al fine di mettere in atto tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

