Il bollettino della Protezione civile regionale.

Il classico bollettino della Protezione civile regionale non lascia scampo. In Gallura e su tutta la fascia costiera il pericolo incendi è vicino al massimo.

La mappa è colorata inesorabilmente di arancione, che vuol dire che “le condizioni sono tali che, a dinnesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Ma la Gallura non è il solo territorio dove bisogna prestare attenzione contro il pericolo incendi. L’allarta è esteso in mezza Gallura, in particolare nella zona del Nuorese e nel sud Sardegna.

