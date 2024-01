L’amore raccontato a Olbia.

Come ci si innamorava nel secondo dopoguerra in Sardegna? Quali erano i rituali e i riti che accompagnavano il fidanzamento e il matrimonio a metà del Novecento nell’Isola?

A rievocarne memoria sono i quasi 40 informatori orali protagonisti del volume antologico “Raccontando d’Amore”, appena pubblicato dall’Editoriale Documenta per la consulenza scientifica della Biblioteca di Sardegna, e che è stato presentato venerdì 5 gennaio alle ore 18:30 presso la Community Hub di Olbia.

A parlarne è stata Patrizia Anziani, curatrice all’interno dell’opera di un testo memorialistico nato dal racconto di Anna Maria Varrucciu, nota imprenditrice dolciaria olbiese.

Il volume raccoglie 37 testimonianze orali di 39 informatori residenti in 36 comuni della Sardegna per ricostruire, tra cronaca e storia, un suggestivo breviario dei sentimenti degli anni Quaranta e Cinquanta nell’Isola.

Il libro si inscrive in seno alle attività della Biblioteca di Sardegna, ente di studio promotore dal 2005 di ricerche etnografiche in ambito regionale, confluite nella costituzione di un archivio di circa 210 mila fotografie e di oltre 4 mila testimonianze orali relative al primo Settantennio del Novecento in Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui