Una discarica piena di giocattoli a Golfo Aranci.

Nel giorno dell’Epifania, a Golfo Aranci è stata rinvenuta l’ennesima discarica abusiva con una particolarità: è piena di giocattoli. Il video è diventato virale, e ha suscitato i commenti ironici di diversi utenti dei social: “Povera Befana, stanotte è precipitata, ecco le prove”, si legge tra i commenti. “Una Befana poco rispettosa della natura, che insieme ai giocattoli ha depositato copertoni e detersivi”.

Commenti, comunque, amari, perché trovare discariche abusive nel territorio di Golfo Aranci è diventata ormai un fatto quasi quotidiano che non fa quasi più notizia. Ma trovarlo pieno di giocattoli seminuovi fa tanta rabbia e tristezza.

La discarica si trova dietro al villaggio di Terrata, zona residenziale. Non è dato sapere se siano stati gli abitanti del posto ad abbandonare questi oggetti. Ma c’è chi ipotizza che si tratti di qualcuno dei tati padroncini che girano col proprio furgone per svuotare gratuitamente o a pagamento le cantine. Siccome lo smaltimento costa, ecco come alcuni di loro si libererebbero degli oggetti da smaltire. Certo che, almeno i giocattoli nuovi, nel giorno della Befana, potevano darli in dono a qualche bambino indigente.

