Angelo Cerasani era rimasto a vivere a Olbia, ora torna in Abruzzo

I tifosi dell’Olbia e de L’Aquila sono uniti nel dolore per la scomparsa dell’ex bomber Angelo Cerasani che si è spento in Gallura. “Vola alto amico ed ex bomber dei Bianchi anni ’80: rimarrai sempre nei nostri cuori”. Così lo ricorda Sebastiano Casu nella pagina OlbiaCalcio1905FanClub. “Un male incurabile si è portato via il nostro amico, calciatore dell’Olbia con 47 presenze e 19 gol. Implacabile goleador di rapina dell’area di rigore – continua Casu -. Abruzzese 69enne di San Benedetto dei Marsi si stabilì in città fino ai tempi d’oggi. Olbiese adottato come tanti altri ex giocatori e benvoluto da tutti”.

“Sono sinceramente addolorato nell’apprendere la triste notizia della scomparsa, commenta Gian Stefano Ricci -. Conobbi Angelo nei primi anni 80, nei due anni in cui mi allenavo con la squadra di calcio dell’Olbia, allora allenata dal caro e indimenticabile Piero Giagnoni. Simpatico, sincero e sempre con la battuta pronta, Angelo figlio adottivo della nostra amata Olbia, ci ha lasciato un grande ricordo della sua presenza nell’Olbia”.

“Addio ad Angelo Cerasani, bomber di razza, specialista in gol di rapina, presenze in A e in B – ha scritto il giornalista Augusto Ditel -. Uno degli esponenti della colonia abruzzese (era nato 69 anni fa a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila) approdata nella città gallurese, dove si era stabilito fin dal momento del suo addio al calcio giocato. Ciao Angelo, olbiese d’adozione, uomo di valore dalla simpatia innata, vola lassù e segna qualche gol dei tuoi, di astuzia e senso della posizione”.

Il ritorno in Abruzzo

Dalla famiglia comunicano che il funerale si farà in Abruzzo e c’è l’ultima occasione per salutarlo a Olbia. “Per tutti coloro che vorranno salutare il mio caro zio, Angelo Cerasani comunico che stiamo organizzando il rientro della salma da Olbia e le esequie si terranno a San Benedetto dei Marsi – scrive la nipote Giusy Cipriani -. Per gli amici sardi: la salma sarà esposta presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Olbia sino a domani”.

“Una triste notizia ha rabbuiato questa domenica – scrivono dalla squadra de L’Aquila – .È venuto a mancare Angelo Cerasani, indimenticata gloria rossoblù degli anni ‘70. Conosciuto da tanti come “ju lupe”, aveva esordito a 16 anni con la maglia rossoblù per poi conquistare gli aquilani a suon di grinta e gol, entrando nella storia il 3 giugno 1979 dopo lo spareggio di Cassino. E L’Aquila gli era rimasta nel cuore”.

“A novembre era partito con entusiasmo da Olbia, dove viveva, per essere presente in occasione del 95ennale. E in quell’occasione con l’abbraccio di vari ex compagni e di tanti tifosi ha potuto constatare che era rimasto nel cuore degli aquilani. Una brutta malattia, scoperta solo tre mesi fa, lo ha portato via dall’affetto dei suoi cari e di tutto il popolo rossoblù. Ciao Lupe, riposa in pace”.

