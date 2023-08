Con la nuova stagione alle porte l’Ilvamaddalena riparte dal nuovo presidente.

L’Ilvamaddalena prepara la prossima stagione, partendo da un nuovo assetto societario. Con l’11esimo posto nella graduatoria per i ripescaggi e la partenza ormai imminente dei campionati, la società ha dato una accelerata decisa alla formazione della nuova squadra. Non è detto che sia assolutamente impossibile che col gioco dei ripescaggi e con le difficoltà economiche di numerose squadre non ci siano alla fine 11 defezioni in Serie D, ma col passare dei giorni diminuiscono comunque le probabilità che questo accada.

Il nuovo assetto societario dell’Ilvamaddalena.

Nell’ultima assemblea dei soci, oltre che l’approvazione del bilancio della passata stagione, è stato deliberato il nuovo assetto dirigenziale. Il nuovo presidente è Enzo Del Giudice, che succede ad Andrea Pisano, che coprirà il ruolo di vice presidente. Nuovi anche il consiglio direttivo, il responsabile della comunicazione Mauro Coppadoro, e l’intero assetto societario, con l’ingresso di nuovi soci e l’apertura a eventuali nuove adesioni.

Il nuovo allenatore.

Carlo Cotroneo sarà il nuovo allenatore della prima squadra dell’Ilvamaddalena. Romano, classe 1966, ha al suo attivo oltre 450 presenze da professionista come calciatore, tra il 1986 ed il 2006, arrivando alla Serie B, col Catanzaro, nella stagione 1989/90. Nell’ultima stagione Cotroneo ha allenato il Tivoli, che ha portato in salvo dopo essere subentrato nel mese di febbraio. In precedenza ha allenato altre formazioni laziali ed ha avuto anche un’esperienza in Sardegna, sulla panchina del Castiadas, nel campionato di Eccellenza 2019/20.

Ilvamaddalena scatenata nel calciomercato.

Dopo la conferma di Diego Di Pietro, di Herve Bazile e dei 2003 prodotti del vivaio Gabriele Lobrano e Davide Lena, la squadra maddalenina è letteralmente scatenata nel calciomercato. Numerosi i nuovi acquisti, che fanno pensare a una squadra pronta a disputare un campionato di Eccellenza di vertice.

Bojan Gjurchinoski

Gjurchinoski è un attaccante esterno destro, classe 94, della Macedonia del Nord. Proviene dal Tre Fiori, formazione della massima divisione di San Marino con la quale ha vinto lo scudetto nella stagione 2019-20, con uno score di 21 gol e 7 assist in 53 presenze, ha preso parte anche a due incontri preliminari di qualificazione alla Champions League ed alla Europa League.

Nicolò Pisano

Torna a casa il giovane attaccante classe 2001 Nicolò Pisano. Prodotto del vivaio, debutta a 16 anni in prima squadra, in Promozione, imponendosi subito all’attenzione generale come uno dei migliori “under” della categoria. Ottimo il suo rendimento da titolare, con un importante contributo al salto in Eccellenza. Nella categoria superiore parte molto bene nel torneo poi sospeso per Covid. L’anno successivo un grave infortunio lo ha tenuto fuori tutto il campionato. Per recuperare la forma migliore ha giocato la scorsa stagione in prestito al Luogosanto.

Nicolàs Madero

Si tratta di un difensore centrale uruguaiano, classe 93, alto 187 cm. In Europa dalla stagione 2014-15, quando approdò al Chiasso, formazione Svizzera, ha poi alternato stagioni in Italia – anche in Sardegna, alla Nuorese in serie D nel 2017/18 – ed in Spagna, dove ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Viveiro CF.

Marco Ruzittu

Classe 1991, nativo di Santa Teresa Gallura, è cresciuto nelle giovanili del Cagliari, dove ha militato fino alla stagione 2012/13, con una parentesi, nel 2011/12, in prestito al Casale. Dal 2013/14 fino ad oggi ha difeso la porta dell’Arzachena. Al suo attivo 70 presenze in serie C, 174 in serie D e 53 nel campionato Primavera. Un lusso per la categoria.

Antonio Piriottu

Difensore laterale sinistro, classe 2001, di Bono, ma nativo di Ozieri, è cresciuto nel settore giovanile della Torres. Ha esordito a 17 anni nella prima squadra della formazione sassarese, in Eccellenza, segnando il gol del salto in Serie D, dove ha militato nella stagione successiva, con 14 presenze. Ha successivamente militato nel Budoni, nel Tempio e nella Nuorese, disputando sempre campionati di Eccellenza, ad eccezione della stagione a Tempio, in Promozione.

Nicola Serra

Classe 99, nativo di Carbonia, il centrocampista centrale è cresciuto nel vivaio della squadra locale, nella quale, dopo aver vestito le maglie del Latte Dolce e del Castiadas, è rientrato a partire dalla stagione 2018/19. Al suo attivo 84 presenze in serie D, la sua cessione ha creato molto malcontento a Carbonia tra i tifosi e la stampa.

Facundo Maitini

Attaccante argentino del 1997 alto 1,87, proveniente dall’Excursionistas, terza divisione Argentina, la scorsa stagione ha disputato la sua prima annata in Italia, segnando venti gol nella formazione lucana del Rotonda, che ha vinto il campionato di Eccellenza.

Nicolas Maitini

Centrocampista argentino del 1995, alto 1,86. Proveniente dal Jorge Newbery La Prida, quarta divisione Argentina, la scorsa stagione ha disputato la sua prima annata in Italia, insieme al fratello Facundo, segnando sei gol nella formazione lucana del Rotonda, che ha vinto il campionato di Eccellenza. Nel 2019 ha militato nella Nazionale Argentina alle Universiadi.

Matias Manuel Munua

Esterno “a tutta fascia” classe 1988 di nazionalità Argentina, dopo alcune esperienze nel suo paese – “Baby” Fútbol dell’Independiente de Avellaneda, San Lorenzo Futsal, Vélez Sarsfield, Excursionistas – è approdato in Spagna, dove ha giocato per un anno, per poi trasferirsi in Italia, dove ha militato nel Castrocaro, nel Tricase e, la passata stagione, nello Stintino.

Federico Dominguez

Centrocampista argentino del 1991, alto 187 cm.

Cresciuto nel Newell’s Old Boys, ha militato in varie formazioni della sua nazione, prima di trasferirsi in Europa, a Cipro, nella stagione 2017/18.

Approdato in Italia a gennaio del 2022, nella formazione del Lavello, è reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia del Budoni.

Due “under” per la nuova Ilvamaddalena.

Tra i nuovi acquisti anche due giocatori classe 2004.

Matteo Coschiera, Centrocampista del 2004, proviene dalla formazione Primavera del Latina, ed in precedenza aveva giocato nelle giovanili della Polisportiva Carso.

Denis Gabriel Popescu, difensore romano, classe 2004. Proviene dalla formazione Primavera del Latina

