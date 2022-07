Muore a soli 23 anni mentre era in vacanza a La Maddalena.

Quella che doveva essere una giornata di mare e divertimento si trasforma in una tragedia per una ragazza di soli 23 anni. La turista, di origine cinese, secondo cause in fase di accertamento, è morta annegata all’isola di Spargi.

Il grave incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma i tentativi di salvare la giovane si sono rivelati vani.