Chi era Giovanna Scanu.

Un’altra tragedia colpisce Alà dei Sardi, paese in lutto e ancora sconvolto dopo la morte del 18enne Filippo Bua in un tragico incidente sul lavoro. Muore in un fatale incidente stradale Giovanna Scanu, un’insegnante di 50 anni, scivolata dalla moto e poi investita da un’auto ad Alghero.

Giovanna ha vissuto a Sassari da diverso tempo dove lavorava come professoressa, ma era molto conosciuta nel piccolo paese vicino alla Gallura, dove ha trascorso parte della sua gioventù. La notizia della scomparsa di quella donna, sempre allegra e piena di amici, ha scosso il paese, già colpito da un altro grave lutto avvenuto ieri. Una tragedia che colpisce in prima persona anche l’amministrazione comunale, poiché la vittima era parente dell’assessore alla Cultura Mario Doneddu. “Questo è un altro colpo difficile da digerire per la nostra comunità – dichiara il sindaco Francesco Ledda -. E’ un momento molto brutto per noi. Giovanna era appena rientrata nel paese per insegnare alla scuola media e aveva cominciato a rivivere nella sua città di origine, dal quale era rimasta lontana da tempo”.

Cosa è successo nell’incidente ad Alghero.

Una fatalità per la donna, che questa notte è caduta dalla moto in cui viaggiava come passeggera, nella strada tra Sassari e Alghero, tra la statale 292 e la 291, e poi investita una volta finita sull’asfalto. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimarla. Ma per l’insegnante non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero e gli agenti della polizia di Stato.