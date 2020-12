Approvato il nuovo decreto di Natale: cosa cambia in Sardegna

La firma del premier Conte attesa per questo pomeriggio.

E’ stato approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri il decreto che sarà in vigore da domani 4 dicembre che limiterà la circolazione delle persone per il periodo di Natale. Oggi il confronto con le regioni e successivamente la firma del premier Giuseppe Conte che dovrebbe intervenire con un discorso questa sera.

Le principali novità riguarderanno il divieto di spostamento dal 21 dicembre al 6 gennaio tra regioni, anche quelle in zona gialla. Linea ancora più severa per il 25, 26 dicembre e per il primo gennaio: in queste date sarà vietato anche uscire dal proprio comune.

Oltre agli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute sarà possibile raggiungere la propria residenza, domicilio o abitazione, ma non le seconde case. Un Natale che sarà ancora più blindato, senza veglioni veglioni e e gli assembramenti.

