Gli appuntamenti per la microchippatura dei cani in Gallura.

Prosegue in Gallura l’attività dell’anagrafe canina, garantita dai veterinari della Assl di Olbia. A ottobre il calendario interessera’ i comuni di Arzachena, per poi proseguire con la Maddalena, Tempio Pausania, Santa Teresa e Olbia.

Il Servizio veterinario comunica che, in assenza di prenotazioni, il veterinario non sarà presente nel Comune, pertanto l’anagrafe verrà rinviata di un mese o sino a quando non vi saranno prenotazioni.

Inoltre, considerato che nell’ultimo anno in alcuni Comuni il numero degli animali prenotati per ciascuna seduta è stato relativamente basso, il servizio verrà garantito mensilmente presso i Comuni di Olbia, Arzachena, Tempio Pausania e Santa Teresa mentre negli altri Comuni avrà cadenza bimestrale (Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre).

Gli appuntamenti di ottobre 2020.

Il Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Assl di Olbia ricorda alla popolazione che per una migliore erogazione del Servizio è necessario prenotare l’intervento nel proprio Comune di residenza.

05.10.2020 – Nel comune di Arzachena, presso il canile comunale, località Aguisi (ore 09.00 ) (tel. 0789/81111 – 849121);

– Nel comune di Arzachena, presso il canile comunale, località Aguisi (ore 09.00 ) (tel. 0789/81111 – 849121); 08.10.2020 – Nel comune di La Maddalena, presso il canile (ore 10.30) (tel. 0789/790672);

– Nel comune di La Maddalena, presso il canile (ore 10.30) (tel. 0789/790672); 12.10.2020 – Nel comune di Tempio Pausania, presso le ex Caserme Fadda (ore 10.00) (079/679943);

– Nel comune di Tempio Pausania, presso le ex Caserme Fadda (ore 10.00) (079/679943); 13.10.2020 – Nel comune di Santa Teresa di Gallura, presso il canile Arca Sarda, località Buoncammino (ore 10.00) (tel. 0789/740907);

– Nel comune di Santa Teresa di Gallura, presso il canile Arca Sarda, località Buoncammino (ore 10.00) (tel. 0789/740907); 20.10.2020 – Nel comune di Olbia, nei locali al piano terra della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, con ingresso da via Borromini (ore 15.00) (tel. 0789/52002)





(Visited 80 times, 80 visits today)