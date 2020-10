Il motociclista è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari.

A causa di un incidente è chiuso temporaneamente al traffico un tratto della strada statale 125 “Orientale Sarda”, nel territorio di Lotzorai, in provincia di Nuoro.

Nell’incidente, per cause da accertare, sono coinvolte una moto e un autobus. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato subito soccorso e portato in elicottero all’ospedale di Sassari, le sue condizioni sono gravi ma al momento non non sembra essere in pericolo di vita.

Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per rimozione delle limitazioni nel più breve tempo possibile.

