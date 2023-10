Apre a Olbia un nuovo studio di neuropsichiatria, i servizi di Gea Care

Il nuovo studio di neuropsichiatria si trova in via Lazio 48 a Olbia.

Apre a Olbia, in via Lazio 48, Gea Care, la società di servizi alla persona del gruppo Gea, un nuovo studio multidisciplinare di neuropsichiatria. Sotto la Direzione sanitaria di uno dei massimi esperti della neuropsichiatria, il dottor Luigi Croce, medico chirurgo specialista in Psichiatria e Psicoterapia e docente presso Università Cattolica di Brescia, si pone l’obiettivo di un punto di partenza nel percorso di terapia di chi cura la mente umana.

A Olbia opera da molti anni e, insieme alla sua esperienza riconosciuta a livello internazionale, porta il suo metodo di cura basato sul lavoro di squadra, sulla collaborazione tra figure professionali che interagiscono tra loro per garantire ai pazienti in cura, e ai loro familiari, il massimo della qualità dei servizi erogati per la cura della persona e per la migliore qualità della vita possibile.

Confronto, discussione e condivisione, sono le parole chiave. “Un modello integrato – spiega il professor Croce – che faccia sentire il paziente il vero protagonista di un percorso di trattamento fatto di consensualità, riservatezza e presa in carico da parte del team di professionisti, differenti per specializzazione ma che insieme rappresentano la forza del metodo di cura GEA Care. Un modo per guardare oltre la patologia, dove la forza non è data dalla somma delle persone – ricorda Croce – ma è data dal valore aggiunto dell’integrazione tra i diversi punti di vista sul paziente che viene preso in carico”.

Lo Studio Gea Care di Olbia, pertanto, “intende essere il nuovo punto di riferimento per la neuropsichiatra per il nord della Sardegna. Ma non solo – come sottolinea Magno GARRO, presidente del gruppo Gea che ha la sede principale a Cuneo, in Piemonte –. Il Centro offre servizi di psicologia, psicoterapia, pedagogia, logoterapia, psicomotricità, cura dei disturbi alimentari e sessuologia, personalizzati alle esigenze dei propri pazienti. GEA è una società specializzata da oltre vent’anni nel fornire servizi sanitari e socio-assistenziali alla persona. Amiamo la Sardegna dove abbiamo già operato in diverse occasioni e ci mettiamo a disposizione di un territorio meraviglioso caratterizzato da professionalità ed eccellenze uniche nel loro genere”.

Entrare in Gea Care, significa accedere ad uno spazio fisico moderno, accogliente e rilassante situato nella zona residenziale di Olbia e ben collegato con tutta la città. Non un luogo di cura in senso tradizionale, ma uno studio progettato e realizzato con l’intervento di designer ed esperti di pedagogia, perché trasmetta serenità e tranquillità. Infatti, come dimostrato da molte ricerche, il benessere di una persona è influenzato molto spesso anche dall’ambiente in cui vive e lavora. L’ambulatorio è senza barriere architettoniche, con un’ampia reception luminosa e con una piccola area giochi per i più piccoli, 2 maxi schermi per informare e intrattenere l’utenza e con ingresso e uscita indipendenti per garantire il massimo della privacy all’utenza. Per avere maggiori informazione su Gea Care, www.geagruppo.it tel. 0789/1841885, o direttamente tramite la piattaforma www.miodottore.it

