Haters contro Fedez per la malattia, la Mazzoli lo difende: “Cattivi anche con me”

La cantante di Olbia Jessica Mazzoli difende Fedez.

Non c’è pace per Fedez, ricoverato in ospedale per una grave emorragia e nonostante tutto gli haters gli augurano anche la morte. Sulla questione tra i tanti personaggi dello spettacolo è intervenuta anche l’ex gieffina olbiese Jessica Mazzoli.

La cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha difeso il cantante attraverso Instagram, scrivendo che “C’è stato un tempo in cui anche a me auguravano la morte e pure a mia figlia – dice in una storia -, mi faceva soffrire e arrabbiare. Bisogna darci un taglio, nessuno può prendersi il diritto di farlo, specie in situazioni così delicate. Questo non ha nulla di umano”.

La cantante ha poi risposto a un post scrivendo che “Fedez si è distinto dalla massa, ha sfatato un grosso mito che si può essere artisti e imprenditori e padri allo stesso tempo”. L’ex di Morgan ha aggiunto che “è un grande uomo”. Quello che ha voluto sottolineare Jessica Mazzoli è che Fedez non è solo un artista ma anche un uomo normale e non è di plastica, con le sue fragilità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui