Trovati con la droga in casa, denunciate due persone a Padru

Due denunce per spaccio di droga a Padru.

Due persone a Padru sono finite nei guai per spaccio di droga. I carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Sardegna di stanza ad Abbasanta, hanno tratto in arresto una persona e denunciato a piede libero un suo coetaneo.

Inoltre, corso operazioni, hanno segnalato all’autorità amministrativa un 53enne, responsabile di detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. I militari all’alba di venerdì hanno bussato alla porta dei tre padresi e, nei confronti del primo, O.S. di 40 anni, durante la perquisizione hanno rinvenuto 2,1 chili di marijuana, dei bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre c’erano circa 7 grammi di una sostanza in polvere bianca, verosimilmente stupefacente.

Nel centro abitato invece, i militari hanno bussato alle porte di L.F. e S.M., il primo trovato in possesso 8 dosi di cocaina, suddivise in dosi ed occultate sulla sua persona. Durante perquisizione personale militari rinvenivano, in casa, 23 grammi di marijuana, circa 15 grammi di cocaina e materiale atto al confezionamento. A casa di S.M., i militari hanno trovato una quantità di stupefacente compatibile con l’uso personale, pertanto lo stesso è stato segnalato alla compente autorità amministrativa quale assuntore.

