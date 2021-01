Assalti ai portavalori, maxi operazione dei carabinieri in Sardegna: 27 arresti

L’operazione dei carabinieri.

Sono 27 le persone arrestate nel corso di una vasta operazione dei carabinieri di Cagliari scattata questa mattina alle prime luci dell’alba in molte zone della Sardegna.

Il gruppo, composto da molti residenti della zona di Desulo, era specializzato in assalti a portavalori e ai caveau, e grazie ad una rete di criminali anche nella Penisola aveva pianificato colpi anche in altre regioni d’Italia, in particolare in Toscana e Lazio.

