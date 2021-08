Le aste immobiliari del tribunale di Tempio.

Una villa da 84mila euro a Porto Rotondo. Un casetta a Calangianus a partire da 20mila euro. E persino un albergo sfitto a Olbia da 300 mila euro. Sono alcuni degli immobili che andranno all’asta a partire da settembre in Gallura e visibili sul portale di Istituto vendite giudiziarie di Tempio.

Gli immobili all’asta.

Sono tante le storie sofferte dietro gli immobili finiti in vendita su ordine del tribunale, racconti di famiglie che non sono riuscite a sostenere la concorrenza o la crisi generata dalla pandemia. Storie anche di creditori (banche, aziende e lo Stato) che sperano di riottenere i soldi che gli spettano. Secondo i dati del 2019 (poiché il lockdown del 2020 ha influito anche sulle esecuzioni immobiliari), secondo Report Aste di Astasy srl in provincia di Sassari si sono concluse 1815 aste.

Come partecipare all’asta.

La partecipazione ad un’asta è permessa a tutti, tranne il debitore, ovvero il proprietario dell’immobile messo in vendita. Una volta individuato l’affare, analizzate tutte le perizie e la documentazione fornita dal tribunale, è possibile partecipare alla vendita giudiziaria scegliendo il prezzo e depositando la cauzione, nelle modalità spiegate nell’avviso di vendita. Nella vendita senza incanto l’offerta è, invece, depositata in busta chiusa. Nella vendita con incanto, la cauzione viene restituita integralmente, dopo la chiusura dell’incanto, se l’offerente non si aggiudica bene. Se non si ha esperienza nelle aste, è sempre bene affidarsi ad un professionista.

Le offerte all’asta in tribunale.

Tra gli annunci pubblicati sul portale dell’Ivg di Tempio si trovano appartamenti in vendita a Olbia a partire da 20mila euro o ville, come una nel comune di Arzachena, a partire da 500mila euro. Anche a Tempio Olbia sono in vendita diversi appartamenti e si parte da 50mila euro. Olbia, invece, è la città dei tanti opifici dimessi, come un fabbricato nella zona industriale in vendita da 82mila euro. Non mancano i terreni all’asta, per chi volesse realizzare il sogno di farsi una casa in campagna o realizzare l’attività dei sogno. Anche qui si parte, in molti casi, da sotto i 5mila euro.

