La disavventura del rapper Salmo.

Non è un bel momento per Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, rapper olbiese molto conosciuto ed affermato nel panorama musicale italiano e non solo, che ieri si è visto ricoperto di insulti dai suoi stessi followers, sotto un post nel quale annunciava qualcosa per venerdì 17 settembre, con il chiaro intento di provare a riattirare su di lui l’attenzione dei media e dei suoi fans, in merito probabilmente al suo lavoro artistico.

L’annuncio di Salmo.

Invece il post ha sortito l’effetto contrario, perché sotto la foto pubblicata dal rapper, il cui nickname su Instagram é Lebonwski, Salmo è stato insultato pesantemente dai suoi stessi seguaci, che nella maggior parte dei commenti, richiamavano il fatto che lo stesso Salmo avrebbe inviato la foto del suo pene non richiesta a due donne, Stormyclimax per prima e Giorgia_ru poi, che l’hanno poi pubblicamente infamato su Instagram nelle loro stories. La vicenda tiene banco da giorni, con chi si schiera dalla parte delle due donne in qualche modo “vittime”, chi le definisce come approfittatrici che usano il rapper per farsi pubblicità, chi prende le difese di Salmo dicendo che non è credibile che una persona del suo calibro possa commettere una simile leggerezza, sapendo a cosa potrebbe andare incontro.

Di fatto, i commenti sotto il suo post di ieri sono impietosi: vanno da “pisello ft.gue”, scritto da matteobaggesii, a “Esce sex education” di leonardocascioli, da “Ce lo esci anche a noi” di mauri.valente a “altri cxxxi in DM quel giorno a poche fortunate?” scritto da eeeduard_. Il post è stato pubblicato 18 ore fa nel profilo Instagram nel quale Salmo conta oltre 2 milioni e 200.000 followers: in poche ore ha ottenuto 190.000 likes, ma il rapper visto il tenore dei commenti sotto, ha deciso di silenziarli dopo poche ore.

Abbiamo provato a contattare Salmo per avere una sua dichiarazione in merito alle accuse delle due donne, che di fatto potrebbero configurare per lui il reato di molestia sessuale se comprovate, ma al momento il cantante ha scelto di non rilasciare interviste, che non hanno di fatto né confermato né smentito le accuse. Chi lo conosce da vicino ci ha riferito che il rapper negli ultimi giorni, dopo lo scandalo mediatico che lo ha coinvolto, preferisce stare per conto suo e non rispondere neanche al telefono.

