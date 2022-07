Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Olbia per il Piper del Giro d’Italia

L’aereo ha avuto un guasto ad uno dei motori.

Attimi di paura ieri pomeriggio all’aeroporto di Olbia quando il Piper che faceva da ponte radio per le comunicazioni e la trasmissione del Giro d’Italia femminile ha avuto un problema ad uno dei motori ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza.

A bordo il pilota e un tecnico che si occupava di seguire la corsa dall’alto assicurando i collegamenti radio. Subito dopo il guasto il pilota si è messo in contatto con l’aeroporto che ha predisposto tutti i protocolli di sicurezza. Un’operazione resa ancora più complicata dal fatto che in questo periodo il Costa Smeralda registra il picco del traffico aereo dovuto ai tanti voli dei turisti che arrivano in Gallura.

Tutto comunque si è risolto per il meglio: l’aereo è riuscito ad atterrare senza problemi. Ora il Piper sarà sottoposto ad una serie di verifiche per capire cosa abbia causato il guasto e dopo le riparazioni e l’autorizzazione, potrà tornare a volare.