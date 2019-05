Le dichiarazioni del presidente Pais.

“Buon lavoro alla nuova Giunta. Sono sicuro che questa legislatura si caratterizzerà anche per il rapporto costante e leale tra il Consiglio e l’esecutivo Solinas”. E’ l’augurio che il presidente del Consiglio regionale Michele Pais invia ai nuovi assessori che giureranno martedì in Aula. “I problemi della Sardegna non possono attendere oltre – ha aggiunto il presidente – definita l’architettura di Consiglio e Giunta ora ci attendono impegni pressanti per dare finalmente risposte al popolo sardo che aspetta una vera svolta per un futuro certo e proficuo”.

Per il presidente Pais è necessario lavorare insieme per costruire quell’identità politica e istituzionale illustrata nelle dichiarazioni programmatiche del presidente Solinas che tenga conto delle peculiarità dell’Isola, dando alle Istituzioni un assetto estensivo che favorisca anche la sopravvivenza delle comunità locali.

“Auspico – ha sottolineato il Presidente Pais – rinnovamento, riforme, un nuovo statuto più adatto a una Sardegna moderna e una rivendicazione sempre più serrata con lo Stato in materia di entrate e di accantonamenti”.

(Visited 56 times, 60 visits today)