L’incendio intorno alle 4.

Stanotte intorno alle 4, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per l’incendio di un’autovettura ad Olbia in via Bazzoni Sircana.

Sul posto è stata Inviata squadra pronto intervento del distaccamento di Olbia 7A, che ha scongiurato che la vettura venisse interamente avvolta dalle fiamme. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri della stazione di Olbia per indagare sulla dinamica dell’incendio, al momento le cause sono in fase di accertamento.

(Visited 254 times, 258 visits today)