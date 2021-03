L’incidente questo pomeriggio a Olbia.

Grave incidente questo pomeriggio a Olbia sulla sopraelevata poco dopo le 13 e 20. Anche se la dinamica non è ancora chiara sembrerebbe che secondo una prima ricostruzione un’auto abbia fatto un’inversione scontrandosi con una moto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due conducenti e trasportati all’ospedale di Olbia, entrambi in gravi condizioni, anche se preoccupano le condizioni del motociclista. Sul posto anche la squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che aiutato i sanitari e messo in sicurezza la zona interessata dall’incidente.

Presenti anche la polizia per i rilevamenti e per accertare le cause delle scontro.

