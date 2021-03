La parole del Ministro.

“Avremo sicuramente un estate migliore, grazie alla campagna vaccinale” A dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia durante l’inaugurazione, avvenuta questa mattina, del nuovo Health Testing Center all’aeroporto di Olbia.

“Questo centro è fondamentale, è uno dei tasselli del lasciapassare europeo per i turisti stranieri – afferma -. Poter fare i tamponi veloci consente di accelerare le procedure e quindi di tornare a viaggiare serenamente”. E aggiunge: “Questo centro è fondamentale per accelerare le procedure e tornare ad una normalità – dichiara il ministro – e consente di programmare ed e fondamentale e far ripartire il turismo anche internazionale” .

Forse l’Italia dei colori potrebbe essere solo un brutto ricordo. “Quando si andrà avanti con il piano vaccinale – dichiara Garavaglia -, e grazie a servizi come questo, che permetterà all’Isola di partire prima di tutti e non accadrà come lo scorso anno”. La ricetta per uscire dalla pandemia è la programmazione.

“Servono servizi come questi, è un’ottima iniziativa che pone la Sardegna all’avanguardia nel futuro del trasporto aereo – ha detto – per fare i grandi numeri bisogna organizzarsi. Quando nei media parlano di passaporto vaccinale da l’idea di discriminazione. È tutto semplice o sei vaccinato o fai il tampone per garantire la negatività”. Questo tema, sull’esigenza di cominciare una programmazione sarà portato questo pomeriggio al Consiglio dei ministri.

