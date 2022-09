Auto parcheggiate nello stagno di Cala Sassari, segnalazione in Procura

I parcheggi nello stagno di Golfo Aranci.

Può uno stagno retrodunale esser trasformato, magari a pagamento, in un parcheggio per autoveicoli? Se lo chiede l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), che ieri ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione alla trasformazione di fatto della zona umida di Cala Sassari, sul litorale di Golfo Aranci in un degradato parcheggio per autoveicoli.

L’area appartiene al demanio marittimo, tutelata con vincolo paesaggistico, con vincolo di conservazione integrale e dal piano paesaggistico regionale. Sono stati coinvolti la Capitaneria di Porto di Olbia, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, il Comune di Golfo Aranci, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.