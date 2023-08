Auto prende fuoco in campagna ad Arzachena, sfiorato il disastro

Un’auto ha preso fuoco in campagna ad Arzachena.

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti ieri intorno alle 15 per un incendio su una autovettura parcheggiata a bordo strada tra le sterpaglie, in una zona ricca di vegetazione e arbusti secchi.

Il pronto intervento dei vigili ha scongiurato il pericolo che il fuoco si propagasse alla folta vegetazione, in parte secca, che circondava l’automobile e tutta l’area circostante.

Fondamentale il contributo della protezione civile, presente con mezzi antincendio. Il traffico veicolare è rimasto chiuso in ambo le direzione per la durata di tutto l’intervento, circa un ora e mezzo. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

