L’intervento delle guardie ecozoofile a Olbia.

Lo ha morso all’improvviso in faccia. Ma avrebbe potuto tranquillamente prendergli la gola o qualsiasi altra parte del corpo. Se l’è vista brutta, ieri sera, un uomo in zona industriale, che è stato azzannato dall’animale. Fortunatamente l’uomo è riuscito a scappare e si è rifugiato all’interno del suo capannone, da dove ha chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno allertato a loro volta le guardie ecozoofile.

“Quando siamo arrivati sul posto abbiamo cercato di calmare il cane dall’esterno del cancello per permettere al padrone di uscire per essere medicato a bordo dell’ambulanza che nel frattempo era arrivata – ha riferito il presidente dell’Ages Ignazio Sanna -. Non è stato possibile fare niente il cane era troppo agitato”. Il cane è stato così addormentato dal veterinario e portato in canile ed il padrone è stato soccorso.

(Visited 834 times, 834 visits today)