In tutte le regioni italiane si discute se sia opportuno riprendere i campionati della Lega Nazionale Dilettanti, spesso con pareri discordanti delle diverse squadre delle stesse categorie, o di diversi gironi o di diverse categorie.

In Sardegna gli allenatori del Campionato di Eccellenza Regionale hanno sottoscritto, pare unanime, una lettera rivolta ai vertici regionali di FIGC/LND e all’Assoallenatori, in cui chiedono di essere resi partecipi di tempistiche e modalità di ripresa di allenamenti e campionati. Ne riportiamo integralmente il testo.

Così come siamo consapevoli che spetta ai dirigenti delle società rapportarsi con la Federazione , per quanto riguarda gli aspetti inerenti al destino di questa tribolata stagione sportiva.

Ciò premesso, riteniamo opportuno porre l’attenzione su alcuni aspetti che, a nostro avviso, non sembrano, in questo pur complesso momento, oggetto di adeguati presidio ed attenzione.

Se – come sembra – si potrebbe ripartire con gli allenamenti non prima del 5 marzo p.v., riteniamo insostenibile che si attenda fino a tale data, o poco a ridosso, per conoscere se, ed in che termini si potrà riprendere.