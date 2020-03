L’operazione dei carabinieri.

I carabinieri del Noe di Sassari hanno denunciato 2 persone che gestivano un Bed & Breakfast abusivo a La Maddalena.

I due, avevano trasformato un magazzino in una vera e propria struttura ricettiva abusiva dopo vari lavori, eseguiti anch’essi senza autorizzazioni, avevano aumentato la volumetria di circa un terzo.

La struttura, davanti a “Cala Francese”, era posizionata in una zona di pregio, su un terreno di circa un ettaro dal valore stimato di un milione di euro. I turisti potevano prenotare il b&b direttamente online. I carabinieri hanno inoltre verificato che i 2 non hanno mai fornito alla questura i nomi degli ospiti come previsto dalla normativa.

(Visited 812 times, 818 visits today)