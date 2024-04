In Gallura poche biblioteche per bambini, Olbia fanalino di coda

Poche biblioteche in Gallura e a Olbia.

In gran parte della Gallura e a Olbia il numero delle biblioteche per i bambini è insufficiente in rapporto al numero degli abitanti. Uno studio di Openpolis, basato su dati Istat, ha messo in evidenza l’importanza della lettura in età evolutiva e come la carenza di strumenti dedicati ai più giovani contribuisca alla povertà educativa.

Il ruolo delle biblioteche.

Il rapporto rivela come i lettori hanno avuto un forte calo in Italia. La quota di popolazione che ha letto almeno un libro è infatti scesa al 39,3%, dal 40,8% del 2021, anche se il calo ha riguardato gli adulti e non i minori. Tuttavia, c’è poco da rallegrarsi, in quanto laddove i gap sono notevoli è importante il ruolo della comunità nel contrastare la povertà educativa e stimolare la crescita psicologica e intellettuale del bambino, che solo attraverso la lettura si può avviare.

Il nuovo rapporto svela il numero di biblioteche rivolte ai bambini nei diversi comuni d’Italia, una situazione frammentata nel Paese, con ancora il Sud in forte ritardo rispetto al Nord. Infatti se in Italia il 47% delle biblioteche ha dichiarato di aver svolto laboratori e attività didattiche specificamente dedicate ai gruppi scolastici, con percentuali oltre la media nazionale al nord, ma anche in Sardegna 60,3%, la situazione nell’Isola è frammentata.

Poche biblioteche per bambini in Gallura e a Olbia.

Nel 2021 Cagliari ha registrati i numeri più performanti come città capoluogo sia in Italia che in Sardegna, con 18,5 biblioteche ogni 10mila minori di 18 anni residenti. Olbia purtroppo è una delle realtà, in Gallura e in Sardegna, con meno biblioteche rivolte ai bambini e ai ragazzi, con soltanto una sede.

In città c’è dunque soltanto 1 biblioteca ogni 10mila minori. Percentuali molto vicine al Sud Italia che al resto dell’Isola. Ci sono però alcuni comuni in Gallura che non dispongono proprio di una sede specifica per bambini, tra questi si annoverano, secondo ISTAT, Golfo Aranci e Monti. Pochi comuni soddisfano i requisiti, colorandosi di verde scuro e superando la percentuale del 50. Questo accade soprattutto nei piccoli paesi, dove una sola biblioteca basta per un bacino di utenza di bambini, come Aglientu (84,7), Sant’Antonio (51,5), Bortigiadas (112,4 ).

I numeri negli altri comuni della Gallura.

Molti comuni, infatti, hanno meno di 30 biblioteche ogni 10.000 bambini e ragazzi residenti. Tempio, ad esempio, ha in totale 4 biblioteche e 23,5 ogni 10.000 minori. Mentre Berchidda, con una biblioteca, ha un punteggio di 30,6 ogni 10mila ragazzi e bambini che risiedono nel paese. Tra i comuni più grandi, La Maddalena ne ha 7,5 ogni 10.000 abitanti, che corrisponde ad una sola biblioteca. Poi c’è Arzachena, dove sono soltanto 5 le biblioteche ogni 10.000 bambini e nel 2021, che corrisponde ad una sede specificatamente per persone sotto i 18 anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui