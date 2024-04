Addio a Ignazio Pinna.

Olbia è in lutto per la scomparsa prematura di un uomo di soli 57 anni. Ignazio Pinna, noto commerciante in città, è morto improvvisamente lasciando senza parole i suoi tanti conoscenti sparsi per la Gallura e per la Sardegna. L’uomo, originario di Sanluri, era molto stimato in città e la notizia della sua scomparsa ha addolorato ancora più i suoi conoscenti, poiché lascia una figlia piccola.

Il 57enne, proprietario di diversi negozi di informatica Apple C&C a Olbia e in altre città della Sardegna, è conosciuto come un uomo che amava il mare e vivere la sua vita ed era sempre di buon umore. Lo ricordano tantissimi a Olbia, che hanno lasciato numerosi messaggi per esprimere il dolore nell’aver appreso la notizia.

“E’ bruttissima l’idea che non potremo più brindare un bicchiere insieme – scrive uno dei suoi tanti amici di Ignazio Pinna -. Per me sei stato più di un amico, un mentore, e soprattutto una figura paterna potrei dire”. E ancora: “E’ un grosso colpo sapere che non sei più qui tra noi”. I funerali dell’imprenditore si terranno sabato 6 aprile, alle 14, nella chiesa di Santa Maria del Mare a Bados.

