Bimba della Gallura trasportata d’urgenza a Roma in aereo

Occorrevano delle cure specializzate.

Aveva bisogno di cure immediate all’ospedale Gemelli di Roma. Per questo motivo, come spesso accade, il Falcon 900 dell’Aereonautica Militare si è levato in volo, ieri mattina, per trasportare una bambina, residente in Gallura.

La piccola era ricoverata nel nosocomio di Sassari per alcune terapie, ma occorreva l’intervento di un reparto ospedaliero specializzato. Il veivolo dell’Aeronautica è partito da Alghero destinazione Ciampino. Ad attenderla nella località laziale, l’ambulanza e il personale medico, che si è preoccupato del trasporto in ospedale.

