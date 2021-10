Condannato un autista a Olbia.

Palpeggiamenti continui e ripetuti, avvenuti su un autobus quando si trovava sola con lui. E’ l’orrore che ha subito una bambina al ritorno da scuola da parte dell’autista del bus.

Ora per la bimba il calvario si è concluso con la condanna dell’orco da parte del Tribunale di Tempio. L’uomo, un 46enne di Olbia, dovrà scontare 3 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. I giudici hanno condannato l’imputato con rito abbreviato, un anno in meno rispetto a quanto richiesto dal pm, durante l’udienza preliminare.

I fatti.

Come ricostruito in sede giudiziaria, la vicenda risale ad alcuni anni fa, ovvero a quando la piccola vittima frequentava la scuola primaria. La bambina ha raccontato una storia raccapricciante, dove emerge che l’uomo si approfittava di lei quando gli altri bambini erano usciti dall’autobus. Durante il tragitto che la riconduceva a casa, infatti, l’imputato le ha toccato le gambe e altre parti del corpo.

Abusi che si sono ripetuti anche nel tempo. L’uomo, approfittando che la bimba era l’ultima passeggera della corsa, e della mancanza dell’assistente, ha continuato a perpetrare quegli orribili abusi sessuali. Per paura e per la vergogna, la vittima è riuscita a parlare delle violenze solo alcuni anni dopo, parlandone con i familiari, che hanno fatto scattare la denuncia.