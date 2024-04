Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Dopo gli eventi del 25 aprile ci si chiede cosa offre la Gallura in questo meraviglioso e soleggiato fine settimana. Vediamo insieme i programmi.

L’evento più famoso in Gallura in questi giorni è sicuramente quello di Olbia Spring, il quale racchiude una settimana ricca di eventi per assaporare il territorio in anteprima rispetto alla stagione estiva. Potete in qualsiasi momento consultare il nostro articolo dedicato all’evento al seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/appuntamento-olbia-spring-2024/ o visitare la pagina Facebook dedicata al https://www.facebook.com/events/363218926701211

Vediamo ora il programma delle giornate di oggi, 27 aprile e domani, 28 aprile.

Sabato 27

dalle 7 alle 11 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

dalle 9 alle 12– SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

dalle 9 alle 18– Riequilibrio chakra – Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007

dalle 10 alle 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

dalle 10 alle 16 – Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597

dalle 15 alle 17:30 – Escursione in ebike – Enduro in Costa Smeralda – San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494

dalle 16 alle 20– Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

dalle 17:30 alle 20:30 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

Domenica 28

dalle 7:00 alle 11 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

dalle 9 alle 16 – Trekking per bambini a Monte Pino – Monte Pino – Raikes –Francesca +39 3402615248 Giulia +39 3281510875

dalle 9 alle 12– SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

dalle 10 alle 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

dalle 10 alle 16– Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597

dalle 16 alle 20– Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

dalle 17:30 alle 20:30 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

Si ricorda che per la partecipazione ad ogni evento della rassegna è necessaria la prenotazione.

Ma non è finita qui! Anche Santa Teresa Gallura offre due giorni di esperienze enogastronomiche sensoriali ed esplorazione del territorio con l’evento P.I.G. Combinazione unica di gusto, cultura e intrattenimento con gli stand delle prelibatezze culinarie dei migliori produttori sardi e corsi. Per saperne di più potete consultare il nostro articolo dedicato all’evento al seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/pig-evento-enogastronomico-santa-teresa-gallura/

Nella giornata di domani 28 aprile, la cooperativa CoolTour Gallura organizza una visita guidata in gallurese alla Torre di Longonsardo. Un viaggio alla scoperta della imponente Torre di Longonsardo e delle vicende storiche che hanno visto protagonista il suo Alcaide Giovanni Galluresu. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al numero 392 0547979. Il costo è di 10 euro a persona. Per leggere il nostro articolo dedicato all’evento potete cliccare il seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/alla-scoperta-torre-longonsardo/

