Tra Sassari e la Gallura 86 nuovi casi di coronavirus

La situazione coronavirus tra Sassari e la Gallura.

Oggi in Sardegna sono stati registrati 351 nuovi casi positivi al coronavirus. Sale quindi a 45.854 (+351) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata.

Si registrano quattro nuovi decessi (1.238 in tutto). Sono invece 236 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+14), mentre restano 34 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.384. I guariti sono complessivamente 29.770 (+90), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 192.

Sul territorio, dei 45.854 casi positivi complessivamente accertati, 11.580 (+125) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.119 (+47) nel Sud Sardegna, 3.797 (+13) a Oristano, 9.053 (+80) a Nuoro, 14.305 (+86) a Sassari.

