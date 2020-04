Le richieste del bonus di 800 euro.

I centralini hanno iniziato a squillare fin da giorno dopo l’annuncio del governatore Solinas. In centinaia chiedevano informazioni su come ottenere il bonus della Regione da 800 euro. Ma solo ieri sono arrivati materialmente nelle casse dei Comuni della Sardegna, Gallura compresa, il primo acconto dei soldi necessari per procedere ai pagamenti. Tutto a posto? Nemmeno per sogno. “È passata l’idea che in 48 ore le famiglie che ne hanno diritto avrebbero avuto sul conto corrente 800 euro”, commenta il sindaco di Bortigiadas e presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana.

Una tensione che nemmeno oggi è diventata meno pressante. “Naturalmente – continua Deiana – quest’ansia da prestazione si è riversata sugli uffici comunali, sui sindaci, sui Comuni. Decine di chiamate, decine di richieste di informazioni, decine di pressioni che con una comunicazione più attenta si sarebbe evitato”.

Impossibile pagare i cittadini entro 48 ore, anche perchè ogni Comune dovrà seguire un iter preciso. Inoltre dal momento della pubblicazione il bando avrà bisogno di almeno una settimana di pubblicazione per permettere a tutti di presentare le domande. In molti comuni si stanno, comunque, pubblicando i bandi e la modulistica necessari. Come nel caso di Arzachena, Loiri Porto San Paolo, Olbia e Palau, mentre Tempio ha comunicato che il bando sarà pubblicato nella tarda mattinata di domani, ma ha dato alcune anticipazione sulle modalità di consegna delle domande.

Quello degli 800 euro è un ulteriore aiuto voluto dalla Regione per le famiglie che va ad aggiungersi a quello dei buoni spesa, che anche in Gallura hanno fatto il pieno di domande. Un caso su tutti, quello di Buddusò, dove le istanze arrivate sono state di gran lunga superiori alle attese e il Comune ha provveduto ad incrementare le risorse con i fondi propri dal bilancio.

