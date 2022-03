Boom di frutta esotica in Italia, spicca l’avocado: proprietà nutrizionali e ricette sfiziose

In Italia si sta verificando un clamoroso boom di frutta esotica. Si tratta di un fattore nato diversi anni fa, con diverse regioni che – per via delle loro particolari condizioni climatiche – hanno iniziato a coltivare in casa alcuni frutti molto speciali. Si fa ad esempio riferimento all’avocado, che oramai può essere considerato un frutto italiano d’adozione, dato che lo si coltiva in tantissime regioni della Penisola, soprattutto al Sud. Ecco perché oggi scopriremo insieme quali sono le sue proprietà nutrizionali e alcune ricette sfiziose da preparare con l’avocado.

Proprietà e benefici dell’avocado

L’avocado è un frutto che possiede tantissime proprietà positive per il nostro organismo. Si fa ad esempio riferimento alla ricchezza dei suoi valori nutrizionali, che lo rendono un ottimo ingrediente per una dieta sana e bilanciata, ma senza per questo rinunciare al gusto. Inoltre, alcune pagine del settore, come quella dei Fratelli Orsero sull’avocado, spiegano che questo frutto aiuta a tenere sotto controllo i normali livelli di colesterolo nel sangue, e si tratta di uno dei suoi benefici più evidenti e più preziosi.

Naturalmente la lista dei vantaggi non si ferma, dato che contempla anche altre proprietà importanti. Si parla della capacità di questo frutto di arricchire la flora batterica così da combattere le problematiche intestinali, favorendo la digestione, anche per via della ricchezza in termini di assunzione di fibre. In secondo luogo, non dimentichiamoci che l’avocado è una preziosa miniera di vitamine, dunque va incontro anche alle necessità del sistema immunitario, potenziandolo. Da sottolineare il fatto che l’avocado fa bene anche alla pelle, e ciò spiega perché viene spesso usato anche nel settore della cosmesi. Infine, è ottimo per rinforzare il cuoio capelluto e la struttura dei capelli.

Ricette sfiziose a base di avocado

Dalla salute alla tavola, il passo è breve. Esiste infatti una lunga lista di ricette che contemplano (o possono contemplare) la presenza di un frutto come l’avocado. Per fare un esempio concreto, è possibile citare i toast con avocado, uova e pinoli: una merenda sfiziosa e perfetta per scoprire abbinamenti particolari come il sale e il pepe uniti al frutto. Una variante sono i toast con avocado, salmone e noci, perfetti per gli amanti del pesce, per non parlare poi dei frullati e degli smoothie con avocado, latte e miele. La lista delle ricette prosegue con un altro must come le insalate di frutta e verdura con avocado, insieme alla tradizionale guacamole. Merita una citazione anche l’avocado gustato da solo con condimento di sale e limone, insieme alle zuppe e alle creme a base di avocado, perfette durante la stagione invernale. Si chiude con la pasta con condimento di avocado, da gustare fredda, e stavolta ideale per l’estate.