Butta fuori di casa le inquiline, tensione in centro a Olbia

Un olbiese ha buttato di casa le coinquiline in malo modo.

Una vicenda tutta da chiarire quella avvenuta ieri, intorno alle 17:30, a Olbia, quando un residente, visibilmente arrabbiato, ha tentato di sfrattare le sue inquiline, gettando per strada buste, vestiti e pezzi di letto. Le donne, spaventate, hanno chiesto aiuto e una di loro è fuggita in una strada vicina. La brutta scena è stata osservata da alcuni vicini e passanti, mentre i carabinieri sono intervenuti poco dopo, insieme ad alcuni amici delle donne, per calmare la situazione.

La via Fiume d’Italia, nel quartiere di San Simplicio, è stata teatro di un pomeriggio molto turbolento. Tutto è iniziato con una disputa riguardante un appartamento affittato. Il proprietario, un uomo di Olbia con precedenti, ha cacciato due donne originarie del Senegal, inquilini da diversi anni, sostenendo che non avessero pagato l’affitto e alcune bollette. Le donne, entrambe di circa 60 anni, hanno dichiarato di avere un contratto regolare e di aver sempre pagato puntualmente.

L’uomo, visibilmente alterato, si è introdotto nell’appartamento e, tra insulti razzisti e minacce, ha buttato gli oggetti delle inquilini per strada. Per ripristinare la calma, è stato necessario l’intervento dei militari, che hanno placato la situazione.

