La nuova lite con le inquiline a Olbia.

di Giovanna Tamponi

A tarda sera, quando sembrava che gli animi si fossero finalmente placati e i carabinieri erano andati via, un nuovo episodio ha riacceso le tensioni. È l’epilogo della vicenda che si è consumata, ieri pomeriggio, in via Fiume d’Italia a Olbia, dove il proprietario di tre piccoli appartamenti e le sue inquiline, due sorelle originarie del Senegal, si sono resi protagonisti di un acceso diverbio.

Ancora attimi concitati, forse scatenati dalla perdita del cellulare dell’uomo all’interno dell’appartamento, poi ritrovato dalle inquiline e restituito. L‘uomo cercava di rientrare in casa, le due donne che cercavano di resistere. In questo parapiglia, l’uomo è caduto pure sull’asfalto e si è fatto male al viso.

I carabinieri sono stati così costretti a tornare in via Fiume d’Italia. Solo quando i militari hanno lasciato per la seconda volta la zona, verso le 19:30, nella strada è tornata la tanto sperata pace. Le due donne, stanche e preoccupate, probabilmente dovranno iniziare già da oggi la lunga e difficile ricerca di un nuovo appartamento in affitto a Olbia.

