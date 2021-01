Le condizioni del cacciatore ferito a Padru.

È ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, Paolo Serra, il 57enne di Padru che ieri è rimasto gravemente ferito durante una battuta di caccia.

Le sue condizioni restano gravi ed i medici non si sbilanciano. Intorno alle ore 13 di ieri, in località Su Furcone a Padru, una svista ha portato il suo compagno di caccia settantaquattrenne, anch’egli residente a Padru, a sparargli contro una fucilata, scambiandolo per un cinghiale.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: trasportato in elicottero nell’ospedale olbiese, sta rispondendo alle cure dei medici e del personale infermieristico, ma la prognosi resta riservata.

