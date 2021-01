L’incidente di caccia a Padru.

Un gravissimo incidente è accaduto, verso le ore 13 di oggi, nel corso di una battuta di caccia a Padru, in località Su Furcone. Un uomo di 64 anni di Padru, P. S., è stato colpito all’addome da un proiettile sparato dal compagno di battuta, un uomo di 73 anni residente a Padru, ma originario di un paese dell’hinterland, che pensava avesse preso un cinghiale.

Il ferito è stato immediatamente trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. È molto grave. I cacciatori presenti alla battuta si trovano in questo momento presso la caserma dei carabinieri di Padru, in attesa di essere sentiti per gli accertamenti del caso.

