Morta in spiaggia a Golfo Aranci, la ricostruzione della tragedia

Il malore fatale sulla spiaggia per una turista a Golfo Aranci.

Una giornata come tante altre si è trasformata in una tragedia a Golfo Aranci, dove una donna si è accasciata sul bagnasciuga ed è morta davanti agli occhi scioccati di centinaia di bagnanti che nel pomeriggio di ieri, 26 giugno, si trovavano come lei nella Spiaggia Bianca. La donna, una turista di 38 anni, ha accusato un malore mentre passeggiava con la sua famiglia tra le acque trasparenti dell’arenile.

Cosa è successo.

Pare che la giovane tedesca abbia avuto un infarto che non le ha lasciato scampo. Inutile i soccorsi e il supporto dell’elicottero del 118. Per la 38enne era già troppo tardi: era già deceduta nonostante i tentativi disperati di rianimazione. Non è noto se la donna avesse malattie cardiovascolari pregresse, tuttavia, il caldo di questi giorni potrebbe rivelarsi fatale anche per i bagnanti che frequentano le spiagge del territorio.

Un morto a Platamona.

Sempre ieri, 26 giugno, un uomo è morto a Platamona, dove si trovava con la sua famiglia. L’anziano si trovava in acqua per un bagno quando, nei pressi del Primo Pettine, nel territorio di Sorso, è deceduto sotto gli occhi della moglie e dei nipotini in tenera età che si trovavano in spiaggia insieme a lui. Le condizioni dell’anziano sono apparse immediatamente critiche fin dai primi istanti, spingendo i presenti a richiedere l’intervento urgente dei soccorritori. La centrale operativa Areus di Sassari ha disposto l’invio immediato degli operatori del 118 e del personale dell’elisoccorso, giunti rapidamente sul luogo dell’accaduto.

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