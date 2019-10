Il calendario dell’anagrafe canina di ottobre in Gallura

Gli appuntamenti di ottobre.

Il calendario dell’anagrafe canina di ottobre riprende da Arzachena, lunedì prossimo, per poi proseguire con Santa Teresa, Tempio Pausania e Olbia.

Il Servizio Veterinario dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Assl di Olbia ricorda che i proprietari di cani hanno l’obbligo di iscrivere il proprio animale in anagrafe entro 15 giorni dal momento in cui ne entra in possesso e possibilmente entro due mesi dalla nascita del cucciolo o prima della loro eventuale cessione.



Il Servizio veterinario comunica che, in assenza di prenotazioni, il veterinario non sarà presente nel Comune, pertanto l’anagrafe verrà rinviata di un mese o sino a quando non vi saranno prenotazioni.

14.10.2019 – Nel comune di Arzachena, presso il canile comunale, località Aguisi(09.00 – 10.00) (tel. 0789/81111 – 849121).

16.10.2019 – Nel comune di Santa Teresa di Gallura, presso il canile Arca Sarda, località Buoncammino (09.00 – 10.00) (tel. 0789/740907);

24.10.2019 – Nel comune di Tempio Pausania, presso le ex Caserme Fadda (09.00 – 10.00) (079/679943);

28.10.2019 – Nel comune di Olbia, nei locali al piano terra della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, con ingresso da via Borromini (ore 15.00 – 17.00) (tel. 0789/52002)

Informazioni sul calendario dell’anagrafe canina possono esser fornite anche da ciascun ufficio comunale.

