Si ribalta con l’auto a Santa Teresa, un ferito: cosa è successo

Un’auto si è ribaltata a Santa Teresa Gallura.

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino a Santa Teresa Gallura, dove è stato richiesto l’intervento dei soccorritori. Intorno alle 4, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena è stata inviata in località Capo Testa, a seguito di una segnalazione riguardante un’auto uscita di carreggiata.

Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo avrebbe perso aderenza finendo fuori strada e ribaltandosi lungo il sentiero che conduce alla spiaggia delle Colonne Romane. A bordo si trovavano due persone e una di loro è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per effettuare gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato e l’area circostante, operando per evitare ulteriori rischi. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, impegnati nei rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

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