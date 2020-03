Incidente a Berchidda sulla deviazione della Sassari Olbia: code e rallentamenti

Sul posto 3 ambulanze.

Si registrano forti rallentamenti al traffico e code sulla deviazione della Sassari-Olbia nel Comune di Berchidda a causa di un incidente.

Lo scontro è avvenuto poco prima dell’allacciamento alla vecchia strada che prosegue per arrivare a Olbia. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per prestare soccorso ai feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi dell’incidente e per ristabilire il regolare flusso del traffico.

