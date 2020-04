I grandi concerti e le manifestazioni della Gallura.

I grandi concerti e le manifestazioni in programma per quest’anno in Gallura e in tutta la Sardegna sono stati annullati e rinviati al prossimo anno. Dopo l’annuncio fatto ieri dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi riguardo alla sospensione degli eventi in programma da San Simplicio fino a Capodanno, anche i grandi organizzatori delle notti estive confermano che quest’anno sarà difficile pensare a manifestazioni e concerti. ”Prima del 2021 non si farà nulla, siamo completamente fermi, tutti i contratti in programma sono stati disdetti”, conferma Tonino Oggiano, dell’agenzia La Girandola che da anni cura l’allestimento e l’organizzazione di moltissimi eventi in Sardegna.

”L’ipotesi per poter allestire eventi e concerti evitando l’assembramento è pressoché impossibile, sia tra il pubblico che per gli artisti sul palco – continua -. Siamo fermi e molti dipendenti sono stati rimandati a casa per mancanza di lavoro”. Grandi artisti di fama nazionale e Dj che quest’anno avrebbero dovuto calcare i palchi in Gallura e in giro per la Sardegna colmando le serate estive sono stati tutti disdetti o posticipati al nuovo anno.

”Noi organizzatori di eventi siamo in attesa di risposte, siamo stati tagliati fuori e con noi tutte le famiglie che dagli eventi portano il pane a casa, e non si parla di artisti e cantanti, ma di chi allestisce i palchi, delle bancarelle delle feste e tutti quei piccoli commercianti la cui attività ruota intorno a queste manifestazioni”, afferma Renato Piccinnu, della R&G Music, l’altro noto imprenditore di Olbia che organizza i grandi eventi dell’estate. “La cultura, gli eventi ed i concerti pare siano l’ultima preoccupazione in questo momento senza pensare che senza musica, film e spettacoli come si potrebbe andare avanti in questa quarantena?”, conclude Piccinnu.

