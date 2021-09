Le segnalazioni hanno fatto scattare il sopralluogo.

È pervenuta solo ieri sera segnalazione negli uffici del Consorzio di Gestione dell’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo, per vie informali e attraverso i social media, di un piccolo gruppo di capre inselvatichite, apparentemente bloccate sulla parte bassa della falesia di Tavolara.

Questa mattina, il direttore e i collaboratori dell’Amp di Tavolara Punta Coda Cavallo hanno eseguito un sopralluogo nella falesia di Tavolara. Le capre si trovano nella zona “la resca dei fichi d’india”, sono sette e sono in ottima salute. Il personale dell’AMP, una volta accertate le condizioni degli animali, ha provveduto a portare dell’acqua alle capre.

“Ricordiamo che la discesa verso il mare di questi animali – fanno sapere dall’Amp di Tavolara – soprattutto in estate, è un fenomeno assolutamente normale e naturale e che spesso le capre appaiono temporaneamente incapaci di andare via, ma poi sono assolutamente in grado di riprendere la via della montagna in autonomia”.

L’Ente Gestore dell’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo, che non ha competenza per la fauna selvatica terrestre, ha provveduto ad avvisare sia la Provincia di Sassari-Zona Omogenea Olbia Tempio che il Corpo Forestale, competenti in materia. Nei prossimi giorni sarà monitorata la situazione.

