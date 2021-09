La Sardegna rischia, ma salvo sorprese sarà ancora zona bianca

Il monitoraggio dell’Iss dovrebbe lasciare tranquilla la Sardegna.

La Sardegna rischia ma, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe restare in zona bianca anche la prossima settimana. E’ questo quello che emerge dalle prime bozze del monitoraggio settimanale dell?istituto Superiore di Sanità sulla situazione covid dell’Isola.

Secondo gli indicatori la Sardegna raggiunge il limite del 15% dei posti letto in area medica, mentre è al 13% l’occupazione delle terapie intensive sforando quindi il limite del 10%. Scende invece l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che passa da 148,5 a 117,5. Nel bollettino coronavirus di ieri sono stati 268 i nuovi casi positivi, mentre è sceso a 23(-1) il numero dei ricoverati in terapia intensiva e in area medica sono 228 (2 in meno)

Sorvegliata speciale oltre la Sardegna, anche la Calabria con il 16,8% dei posti letto occupati in area medica e l’8,9% in terapia intensiva.

