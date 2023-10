Un ladro è stato arrestato a Olbia.

Un uomo di 50 anni di Olbia è stato arrestato e accusato di furto aggravato dopo essere stato inseguito e catturato da un carabiniere che era fuori servizio. L’episodio è avvenuto in via Barcellona, dove si sostiene che l’uomo abbia commesso un’effrazione in un’abitazione, sottraendo gioielli e dispositivi elettronici prima di tentare la fuga.

I suoi movimenti, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, sono stati notati da un carabiniere che si trovava nell’abitazione adiacente a quella dove si è verificato il furto, il quale ha immediatamente iniziato a inseguire il ladro e lo ha bloccato mentre i suoi colleghi si precipitavano sul posto.

Il 50enne è stato accusato di furto in flagranza, arrestato e portato in carcere. Le indagini hanno portato all’individuazione e alla denuncia di un presunto complice, un 30enne di Olbia, che è stato sorpreso in una strada vicina. Tutti gli oggetti rubati sono stati prontamente restituiti alla vittima.

