Il programma per il Carnevale a Olbia.

La prossima settimana, giovedì grasso 8 febbraio dalle ore 16, l’Associazione del Carnevale Olbiese aprirà le iniziative in programma, per i festeggiamenti insieme alla città. Sarà un evento dedicato ai bambini, alle famiglie e a tutti coloro che si vogliono divertire.

Sarà un programma ricco che regalerà tanti sorrisi ai più piccoli, accompagnati dall’entusiasmo dei loro genitori. Si comincia l’8 febbraio e terminerà il 18, ovvero dieci giorni di allegria, colori, maschere e tanta animazione. La macchina del Carnevale olbiese si porta avanti per ripetere l’evento anche il prossimo anno e già da marzo inizieranno gli incontri di programmazione per organizzare il Carnevale 2025.

Purtroppo quest’anno non ci saranno i carri, ma è proprio per questo motivo che ci si sta muovendo per farli tornare a sfilare e nel lungomare con tutti i gruppi di ballo. Il problema dello stop alla sfilata è la mancanza di un capannone per ospitare i laboratori creativi. Priorità è la ricerca di un capannone che potrà ospitare i gruppi per realizzare i carri e anche per fare dei laboratori creativi per la lavorazione della cartapesta e della piccola carpenteria svolti dai maestri carrai.

Verranno organizzati i corsi di cucito per la realizzazione degli abiti, corsi di trucco, corsi artistici. Non mancheranno i corsi di ballo per creare anche Gruppi a piedi. Ci sarà il coinvolgimento delle scuole della città e dei commercianti con iniziative varie. La città dovrà vivere un Carnevale importante e tutti saranno protagonisti. L’Associazione si impegna ad organizzare piccoli e grandi eventi per raccogliere i fondi

per poter sostenere l’affitto annuale del capannone e tutte le spese necessarie. Verrà avviata la campagna di raccolta adesioni “Amici del Carnevale”.

Siamo felici che stiano già arrivando adesioni ed idee ed invitiamo tutti gli interessati a partecipare all’organizzazione ad inviare un’email a carnevaleolbiese@gmail.com . Ringraziamo il Comune di Olbia che come sempre è al nostro fianco, l’Autorità portuale, le forze dell’ordine, Croce Rossa, gli sponsors e tutti coloro che faranno i Volontari per “qualche” giorno insieme a noi.

Il programma del Carnevale di Olbia 2024.

GIOVEDì 8 FEBBRAIO – CC OLBIAMARE

16.00 GRANDE APERTURA DEL CARNEVALE OLBIESE

17.00 CARNIVAL COLOR SHOW

BABY DANCE – GIOCHI – CANNONE SPARA CORIANDOLI – PALLONCINI

ZUCCHERO FILATO – POP CORN

SABATO 10 FEBBRAIO – PIAZZA ELENA DI GALLURA

15.30 FESTEGGIAMO CARNEVALE CON I TRAMPOLIERI – MASCOTTE

TRUCCABIMBI – GIOCHI – BALLI – ANIMAZIONE – DJSET

17.00 DISTRIBUZIONE DELLE FRITTELLE

PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI MASCHERE E DEI NOSTRI AMICI ANIMALI

MASCHERATI

DOMENICA 11 FEBBRAIO – PARCO GIOCHI ISOLA BIANCA

INGRESSO AL GIARDINO GRATUITO

15.00 BABY DANCE – TRUCCABIMBI

16.00 SPETTACOLO GRATUITO “MATTEO IL CONIGLIETTO”

(RAPPRESENTAZIONE TEATRALE BY DAVIDE SERRA)

MARTEDì 13 FEBBRAIO – PARCO GIOCHI ISOLA BIANCA

INGRESSO AL GIARDINO GRATUITO

15.00 BABY DANCE – TRUCCABIMBI

PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI MASCHERE

DOMENICA 18 FEBBRAIO – CC OLBIAMARE

16.00 PENTOLACCIA DI CARNEVALE

BALLI – GIOCHI- MUSICA – FRITTELLE IN OMAGGIO PER TUTTI

La nuova mascotte.

In modo simpatico abbiamo voluto creare una “mascotte” con la “Cozza olbiese” che speriamo ci accompagni per i festeggiamenti dei 20 anni dell’Associazione del Carnevale nel 2025.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui