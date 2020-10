Coronavirus, 88 nuovi casi in Sardegna: 24 sono tra Sassari e la Gallura

La situazione coronavirus in Sardegna.

Oggi in Sardegna sono stati registrati 88 casi positivi al coronavirus. Sale quindi 4.317 (+88) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata

Il dato ufficiale sulle vittime resta fermo a 156, anche se oggi si è registrato un nuovo decesso a Nuoro che verrà conteggiato nel bollettino di domani. Sono invece 116 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 19 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.191.

Sul territorio, dei 4.317 casi positivi complessivamente accertati, 650 (+11) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 479 (+10) nel Sud Sardegna, 335 a Oristano, 648 (+43) a Nuoro, 2.205 (+24) a Sassari.

ricoverati_con_sintomi 116 terapia_intensiva 19 totale_ospedalizzati 135 isolamento_domiciliare 2.191 totale_positivi 2.326 nuovi_positivi 88 dimessi_guariti 1.835 deceduti 156 casi_da_sospetto_diagnostico 2.071 casi_da_screening 2.246 totale_casi 4.317 tamponi 200.055 casi_testati 169.073

