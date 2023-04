Allarme a Olbia sotto il ponte della sopraelevata.

Cresce a Olbia l’allarme sicurezza sotto il ponte della sopraelevata. In diversi punti l’intonaco ha mostrato segni di cedimento e al passaggio delle auto le vibrazioni sono sempre più forti. Inoltre, sono stati segnalati anche alcuni problemi strutturali del ponte che, secondo alcuni, se non affrontati in tempo, potrebbero portare conseguenze.

La situazione preoccupa non solo gli automobilisti, ma anche tutti coloro che transitano sotto il ponte, dal momento che il rischio sembra essere concreto. A tal proposito i cittadini chiedono provvedimenti immediati per risolvere la situazione, anche attraverso l’organizzazione di controlli più frequenti e meticolosi dei ponti e delle opere stradali presenti sul territorio cittadino.

L’esigenza di avere ponti sicuri e ben manutenuti in una città turistica come Olbia è essenziale per evitare possibili inconvenienti, che potrebbero arrecare danni e mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

